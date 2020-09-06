الرابطة المحترفة الاولى – تاخير الجولة الخامسة والعشرين الى يوم الخميس 10 سبتمبر

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم انه تقرر تاخير مباريات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى الى يوم الخميس 10 سبتمبر الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر عوضا عن الاربعاء 9 سبتمبر.

وياتي هذا القرار على خلفية تعيين المقابلتين المؤجلتين لحساب الجولة الرابعة والعشرين بين هلال الشابة ومستقبل سليمان من جهة والاتحاد المنستيري والترجي الرياضي من جهة اخرى يوم الاثنين 7 سبتمبر.

وكانت المباراتان تاجلتا لعدم صلوحية ملعبي الشابة والمنستير بسبب الامطار الغزيرة التي تهاطلت على المدينتين.