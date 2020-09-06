المنستير: استكمال عمليات الإنقاذ والنجدة لستين شخصا وعدم تسجيل خسائر بشرية ومادية في البنية التحتية نتيجة هطول الأمطار

عاجل: صدور نتائج تحاليل 471 عينة ببن عروس..

نابل: إلقاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه وصادر في شأنه حكم بالسجن

سيدي بوزيد: القبض على شخصين من أجل إجتياز الحدود البرّية خلسة

الرابطة المحترفة الاولى – تاخير الجولة الخامسة والعشرين الى يوم الخميس 10 سبتمبر

2020/09/06 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم انه تقرر تاخير مباريات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى الى يوم الخميس 10 سبتمبر الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر عوضا عن الاربعاء 9 سبتمبر.
وياتي هذا القرار على خلفية تعيين المقابلتين المؤجلتين لحساب الجولة الرابعة والعشرين بين هلال الشابة ومستقبل سليمان من جهة والاتحاد المنستيري والترجي الرياضي من جهة اخرى يوم الاثنين 7 سبتمبر.
وكانت المباراتان تاجلتا لعدم صلوحية ملعبي الشابة والمنستير بسبب الامطار الغزيرة التي تهاطلت على المدينتين.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn