الكشف عن شبكة دولية مختصة في ترويج المخدرات وإلقاء القبض على 04 أشخاص

بناء على توفر معلومات تعمد أشخاص جلب كمية من المخدرات وترويجها ببلادنا، وبالتنسيق مع محافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج، تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية من إلقاء القبض على شخصين (19 و25 سنة) قادمين من دولة أجنبية وحجزت لديهما 210 كبسولة من مخدر القنب الهندي “تمرة” تقدر القيمة المالية للمحجوز بحوالي 42 ألف دينار.

بمزيد تعميق التحريات معهما، تم نصب كمين محكم وضبط شخصين كانا في انتظارهما لتسلم كمية المخدرات ليتم ترويجها لاحقا.

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.