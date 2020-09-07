الاتحاد الافريقي لكرة القدم يعقد اجتماع مكتبه التنفيذي يوم 10 سبتمبر الجاري

يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) اجتماعا عبر تقنية الفيديو, يوم الخميس, للتحضير للجمعية العامة العادية المقررة ديسمبر القادم, حسب ما أورده ال”كاف” على موقعه الرسمي اليوم الاثنين.

و أوردت ال”كاف” في بيان لها أنه “سيكون على قمة جدول أعمال رئيس الهيئة ترؤس اجتماع المكتب التنفيذي المقرر يوم الخميس (10 سبتمبر 2020) والذي سيعقد بواسطة الفيديو, وذلك بسبب انتشار وباء كوفيد-19”.

و اضاف البيان “يناقش اجتماع المكتب التنفيذي عدة موضوعات هامة تتعلق بتطوير كرة القدم في القارة, بالإضافة إلى ترتيبات الجمعية العامة العادية المقررة في ديسمبر المقبل”.

وكان رئيس ال”كاف” أحمد أحمد وصل يوم الاحد إلى العاصمة المصرية القاهرة لمتابعة نشاطات الهيئة