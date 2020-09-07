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الجزائر ستحصل على اللقاح المضاد لـ”كوفيد-19″ بمجرد انطلاق تسويقه

2020/09/07 أخبار عربية, أهم الأخبار, الجزائر, المصدر

قال مدير معهد باستور في الجزائر، فوزي درار، إن الجزائر ستقتني اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19 في إطار برنامج “كوفاكس” بمجرد بدء تسويقه.

وانضمت الجزائر في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري إلى “كوفاكس”، الهيئة التي تتكفل بالبرنامج العالمي للقاح المشترك لفيروس كورونا المستجد، الذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية.

يضم برنامج كوفاكس 191 دولة، ويهدف إلى تيسير متابعة تطورات مشاريع إنتاج لقاحات مضادة لكوفيد 19 وتيسير حصول كل الدول الأعضاء عليه بطرق عادلة وآمنة وبالأسعار المثلى، ويعزز القدرات التفاوضية مع شركات ومخابر إنتاج اللقاح، مع إلزامها بتوفير الكميات الضرورية لكل الدول، دون تمييز، من منطلق أممي تضامني.

وقال المسؤول الجزائري إن انتظار انتهاء اختبارات المرحلة الثالثة على اللقاحات ضروري قبل الحديث عن التسويق والاقتناء، حتى تتضح الفعالية والأعراض الثانوية الممكنة لأي لقاح.

وأوضح أن الجزائر تتواصل مع المخابر والدول والشركات التي تعمل على إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد 19، ولها إمكانيات الحصول عليه مبكرا، على حد قوله، بمجرد بدء تسويقه.

وكالات

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