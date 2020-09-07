منوبة:تسجيل إصابتين محليتين بالكورونا في المرناقية

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بولاية منوبة، مساء اليوم الاثنين، إلى 30 حالة، 20 منها محلية، و06 أفقية، إلى جانب حالتين وافدتين، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة بمنوبة، نبيلة قدور، في تصريح لـ(وات).

يأتي ذلك بعد تسجيل حالتي إصابة جديدتين بالمرناقية، لأم وابنها نقلت إليهما العدوى شقيقتها التي عادت لمنزل والديها بعد ثبوت إصابة زوجها القاطن بأحد أحياء العاصمة بالعدوى.

وتتوزع الحالات الحاملة للفيروس، حسب المعتمديات، بين منوبة ب14 حالة والمرناقية ب06 حالات ووادي الليل ب04 حالات ودوار هيشر ب03 حالات، وطبربة بحالتين، ثم الجديدة بحالة وحيدة.

وتتوزّع الحالات الحاملة للفيروس بالجهة على 26 حالة حجر ذاتي في مقرات الإقامة ورهن المتابعة الطبية من مصالح الإدارة الجهوية للصحة، وحالتي حجر وجوبي بالمنستير، وحالتي إيواء بمستشفيات بأريانة وبسوسة.

يذكر أن الجهة سجّلت 88 حالة إصابة بفيروس “كورونا” منذ بداية الجائحة، شفي من بينها 53 حالة، فيما سجلت خمس حالات وفاة.