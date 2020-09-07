تسجيل 8 إصابات جديدة بمنطقة تنبيب وارتفاع عدد الحاملين للفيروس بهذه القرية إلى 24 حالة

أفاد المدير الجهوي للصحة بولاية قبلي، سمير مرزوق، مساء اليوم الاثنين “وات”، بأنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بين 27 عينة وردت نتائجها مساء اليوم على الإدارة الجهوية للصحة.

وأوضح المصدر ذاته أن جميع الحالات الإيجابية المسجلة تخص أشخاصا من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها يوم السبت الماضي بمنطقة تنبيب من معتمدية قبلي الشمالية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة بهذه المنطقة إلى 24 حالة، تنضاف إلى حالة الوفاة التي سجلت يوم الجمعة الماضي بذات القرية لامرأة مسنة تعاني من أمراض مزمنة.

يشار إلى أن العدد الجملي للذين أصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثانية، ارتفع إلى 58 حالة، في حين وصل إجمالي عدد الإصابات منذ تسجيل أول حالة حاملة للمرض بالجهة إلى حد اليوم، إلى 168 حالة، منها 10 حالات وافدة و158 حالة محلية.