عاجل: غلق قسم الإستعجالي بهذا المستشفى إثر تسجيل 3 إصابات جديدة في الطاقم الطبي

أكدت نتائج التحاليل المخبرية التي رفعت من أكثر من 25 إطار طبي وشبه طبي في المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت إصابة 3 منهم بكورونا بعد ورود نتائج تحاليلهم إيجابية، حسب ما أكده مصدر طبي بالمستشفى المذكور في تصريح لاذاعة شمس آف آم .

يذكر أن مستشفى الحبيب بوقطفة كان قد استقبل جثة شيخ كما استقبل إمرأة للعلاج ليتبن إصابتهما بكورونا.

وبذلك يصل عدد حالات الاصابات بفيروس الكورونا في صفوف الاطار الشبه الطبي الى 4 حالات وحالة وحيدة للاطار الطبي في انتظار استكمال عملية التقصي للمخالطين لهذه الحالات داخل المستشفى وخارجه.