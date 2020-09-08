تطاوين: تسجيل 23 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”

اكد المدير الجهوي للصحة الطيب شلوف تسجيل 23 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”، وهو ما يرفع مجموع الاصابات منذ معاودة انتشار الفيروس (منذ اعادة فتح الحدود في 27 جوان)، الى 80 حالة.

وتتوزع الاصابات على عدد من مناطق الولاية وهي، البئر الاحمر (22 اصابة)، وغمراسن (28 اصابة)، وتطاوين الشمالية (14 اصابة)، وتطاوين الجنوبية (اصابة واحدة)، ومعتمدية بني مهيرة (15 اصابة)، وتخضع حاليا 7 حالات للحجر الصحي الاجباري، فيما يخضع 10 مصابين للحجر الاجباري الذاتي (وهم 6 مصابين بغمراسن، ومصابان بالبئر الاحمر واخران ببني مهيرة ) ونقل مصاب (1) للعلاج في قسم “كوفيد-19” باحد مستشفيات مدينة صفاقس، فيما توفي 3 اشخاص، تاكدت اصابة احدهم بالفيروس بعد وفاته

وفي هذا الاطار، اثار عدد من المواطنين، في تصريحاتهم ل(وات) مسالة التاخير والانتظار للكشف عن نتائج التحاليل، ما زاد من مخاوفهم من خطر تفشي المرض في صفوف الحاملين للفيروس دون ان تظهر عليهم اية علامات قبل خضوعهم للحجر الاجباري ومنع التواصل معهم والحد من تحركاتهم لا سيما في محيطهم العائلي والمهني، فضلا عن غياب مركز للحجر الصحي الاجباري بالجهة

من جهته، اوضح شلوف انه سيتم الشروع يوم غد الاربعاء في القيام بمسح واسع لكل مخالطي الحالات المصابة ومحاولة كسر سلسلة العدوى لا سيما في الارياف، حيث يجهل الكثيرون تراتيب البروتوكول الصحي في ضوء تماسك الاسر والارتباط بالاجوار