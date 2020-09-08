الداخلية تكشف آخر مستجدات الوضع الصحي للأمني “رامي الإمام”..

أفادت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بأن الوكيل بالحرس الوطني “رامي الإمام”، الذي أصيب صباح الأحد في الاعتداء الارهابي بمفترق أكودة القنطاوي من ولاية سوسة، يواصل الخضوع للعلاج وهو محل عناية طبية فائقة.

وذكرت، في بلاغ، أن وزير الداخلية تولّى الاتصال بصفة مباشرة بالفريق الطبي المشرف على علاجه للإطمئنان عليه، والذي أفاد بأن حالته الصحية تشهد تحسنا مستمرا.

كما تولّى الوزير الاتصال بعائلته للإطمئنان عليهم والرفع من معنوياتهم، مؤكدا لهم وقوف كل منتسبي وزارة الداخلية ومصالحها إلى جانبهم في هذا الظرف، وفق ذات المصدر.

ويشار إلى أن عون أمن وزميله تعرضا، الأحد بمفترق أكودة القنطاوي بولاية سوسة، إلى عملية دهس (بسيارة) وطعن من قبل ثلاثة إرهابيين، مما أسفر عن استشهاد أحدهما وإصابة الآخر إصابات بليغة. وقد تم القضاء على الإرهابيين الثلاثة بعد وقت قصير من الاعتداء الارهابي.