قبلي:تسجيل 9 اصابات جديدة وارتفاع عدد الحالات الحاملة للفيروس بالجهة الى 67 حالة

أفاد المدير الجهوي للصحة بقبلي، سمير مرزوق، مساء اليوم الثلاثاء “وات”، بتسجيل 9 تحاليل إيجابية من بين 85 عينة وردت نتائجها مساء اليوم على الإدارة الجهوية للصحة.

وأوضح المصدر ذاته أن الإصابات الجديدة تشمل حالة بقبلي المدينة، وحالتين بمنطقة نويل من معتمدية دوز الجنوبية، إضافة إلى 6 حالات لأشخاص من المخالطين للحالات الحاملة لفيروس كورونا المستجد والتي تم اكتشافها مؤخرا بمنطقة تنبيب من معتمدية قبلي الشمالية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة بهذه القرية إلى 30 حالة.

ويشار إلى أن منطقة تنبيب سجلت يوم الجمعة الماضي حالة وفاة جراء تلقي الإصابة بالفيروس لامرأة مسنة تعاني من أمراض مزمنة، وإلى أن إجمالي عدد الاصابات بنويل قد ارتفع إلى 15 حالة.

ومع تسجيل هذه الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، يرتفع إجمالي عدد الحالات الإيجابية خلال الموجة الثانية من انتشاره بالجهة، إلى 67 حالة، في حين يصل إجمالي عدد الإصابات منذ تسجيل أول حالة حاملة للمرض بالجهة إلى حد اليوم، إلى 177 حالة، منها 10 حالات وافدة و167 حالة محلية.