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الكاف: أمطار غزيرة في الجريصة والدهماني والقصور وعبيدة وتدخلات لفرق الحماية لإسعاف المواطنين

2020/09/08 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

تسببت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت، عشية اليوم الثلاثاء، على جنوب ولاية الكاف، في أضرار مادية وفي تسرب المياه لبعض المنازل في مدن الجريصة والدهماني والقصور وعبيدة، ما دفع مصالح الحماية المدنية بالكاف إلى توجيه فرق إلى هذه المدن، قصد تنظيم النجدة وإسعاف المواطنين، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بالكاف، العميد منصف الصيد، مراسل “وات” بالجهة.

وأوضح الصيد أن مصالح الحماية تدخلت في مدن الجريصة والدهماني والقصور، وقامت بشفط المياه التي تسربت الى المنازل نتيجة تهاطل كميات هامة من الأمطار، مشيرا إلى أن هذه التخلات مكنت من تخفيف حجم الأضرار، ومساعدة المتضررين على العودة إلى منازلهم.

وسيتم لاحقا تحديد حجم الأضرار، خاصة بالنسبة للعائلات التي صرحت بأن بعض ممتلكاتها الحيوانية وغيرها من المزروعات الموسمية تعرضت إلى النفوق أو التلف بسبب هذه الأمطار.

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