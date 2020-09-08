بنزرت:في أعلى حصيلة منذ بدء جائحة كورونا تسجيل 28 إصابة

سجلت ولاية بنزرت، اليوم الثلاثاء، أعلى حصيلة للإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ اندلاع أزمة الجائحة الفيروسية، من خلال تسجيل إصابة 28 شخصا بالفيروس،وفق ما افاد به مراسل “وات” بالجهة، المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني.

وأوضح ذات المصدر أن الإصابات متأتية كلها من مخالطة حالات سابقة، ومن بينهم 17 شخصا بمعتمدية العالية، و8 أشخاص بمعتمدية بنزرت الشمالية، واثنان بمعتمدية منزل بورقيبة، ليصل إجمالي الحالات النشيطة للإصابة بالفيروس بالجهة، إلى 64 حالة، بينما لم يسجل شفاء سوى 11 شخصا منذ فتح الحدود يوم 27 جوان المنقضي، من مجموع إصابات مؤكدة بلغ 78 حالة.

وبشأن الإطارات الطبية، تم تسجيل إصابة طبيبة تعمل بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، و7 إطارات شبه طبية بذات المؤسسة الاستشفائية، وممرضة بالمستشفى الجهوي بالعالية، وفق تأكيد ذات المصدر، الذي لاحظ أنه تم، في إطار التوقي من عدوى الفيروس وحماية الإطارات الطبية وشبه الطبية، توجيه 15 إطارا طبيا وشبه طبي من العاملين بمستشفى بنزرت للإقامة بمركز الإيواء الذاتي بمدينة بنزرت، في انتظار صدور نتيجة التحاليل الخاصة بهم.

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة الجهوية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والي بنزرت، محمد قويدر، أنه، وبالتنسيق مع مصالح بلدية العالية والهيئة المحلية لمكافحة فيروس كورونا، سيتم انطلاقا من يوم غد الاربعاء، إصدار قرار بمنع استعمال الطاولات والكراسي في المطاعم والمقاهي، بالتوازي مع إلزامية استعمال الكؤوس ذات الاستعمال الوحيد ووضع الكمامة، وذلك بغاية الحد من انتشار العدوى الفيروسية.

وأهاب الوالي بعموم الأهالي وكافة الهياكل الرسمية والمدنية، لمعاضدة المجهود الرسمي المبذول في”الحرب” على الفيروس، ورفع درجة اليقظة والتوقي بين الجميع، سواء في مدينة العالية، أو في بقية المناطق بالجهة، عبر الالتزام بالبروتوكول والتوصيات الصحية المعلومة.