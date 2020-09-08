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حاول التسلل للتراب التونسي: إيقاف شخص مفتش عنه من أجل التورط في سرقة فرع بنكي بمنطقة الكرم سنة 2018

2020/09/08 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

تمكنت الوحدات الأمنية بمعتمدية رجيم معتوق الحدودية من ولاية قبلي، عشية اليوم الثلاثاء، من إيقاف شخص محل تفتيش أثناء محاولته اجتياز الحدود في اتجاه التراب التونسي خلسة، وفق ما أكده مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقبلي، خليل بن فرج.

وأوضح المصدر ذاته في تصريح ل”وات”، أن هذا الشخص محل تفتيش وتتعلق به قضية سرقة فرع بنكي بمنطقة الكرم بالضاحية الشمالية للعاصمة سنة 2018، وقد تم تهريبه إلى القطر الجزائري أين مكث طيلة هذه المدة، ليحاول عشية اليوم التسلل خلسة إلى التراب التونسي، حيث تفطنت له الوحدات الأمنية وتمكنت من إيقافه.

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