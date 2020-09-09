سيدي بوزيد : نسبة التزوّد بالأدوات المدرسية في الجهة تجاوزت 70 بالمائة موفى شهر اوت الماضي

أكّد ماهر الغريبي المدير الجهوي للتجارة في سيدي بوزيد في تصريح اليوم لــ(وات) أنّ نسبة التزوّد بالأدوات المدرسية تجاوزت 70 بالمائة إلى حدود موفى شهر أوت الماضي.

وأشار الى توفّر مختلف المستلزمات المدرسية وبأسعار مناسبة لمختلف الشرائح الاجتماعية وخاصة الكتاب المدرسي، مبيّنا أن فرق المراقبة الاقتصادية في الجهة شرعت منذ بداية شهر أوت الماضي في مراقبة مختلف الفضاءات المعنية ببيع الادوات المدرسية وحرّرت العديد من المخالفات المتعلقة بالامتناع عن البيع او البيع المشروط بالنسبة للكرّاس المدعّم.

وفي ما يتعلق بنشاط الادارة الجهوية للتجارة خلال شهر اوت اشار الغريبي الى انه تم القيام ب1663 زيارة تخص مراقبة وسائل النقل في الطرقات (207 زيارة) ومسالك التوزيع بالجملة (134 زيارة) ومحلات البيع بالتفصيل (1321 زيارة) تم خلالها تسجيل 304 مخالفة تتعلق اهمها بالفوترة (96 مخالفة ) وعدم إشهار الاسعار (75 مخالفة) والزيادة في الاسعار (65 مخالفة ) والبيع بأسعار غير قانونية (32 مخالفة).

وتخصّ المخالفات قطاعات المواد الغذائية (75 مخالفة) والخضر والغلال (43 مخالفة) والمقاهي وفضاءات الترفيه (34 مخالفة) والدواجن والبيض (17 مخالفة). وقد قامت فرق المراقبة الاقتصادية بحجز أكثر من 41 الف وحدة لمواد ومنتوجات متنوعة منها اكثر من 34 الف وحدة بقيمة تتجاوز 52 الف دينار تم تأمينها بخزينة

الدولة.

وتتعلّق المحجوزات ب1300 كغ من الخضر والغلال و120 كغ من لحم الدواجن و30300 بيضة والف كغ من السكّر و162 قنطارا من العلف الحيواني “السدّاري” و667 قنطارا من الشعير العلفي و6 الاف كيس من الخبز نصف جاهز و600 كيس من الاسمنت.