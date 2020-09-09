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شركة ” VIVAN ” تردّ على شوقي الطبيب

2020/09/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس

إثر التصريحات التي أدلى بها السيد شوقي الطبيب خلال حضوره يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 ببرنامج ” ميدي – شو ” الذي يبثّ على أمواج إذاعة ” موزاييك ” والتي وصف فيها الشكوى الجزائية المقدّمة ضدّه من قبل شركة ” VIVAN ” من أجل تدليس محاضر و افتعال وثائق بأنها غريبة أو ” حمقاء ” يهمّ الشركة أن توضّح بأن هذه الشكوى ( حتّى إن كانت حمقاء ) قد كانت محلّ متابعة جديّة من قبل السيد وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الذي قرر بعد دراسة الملف أن يعهد بالأبحاث فيها إلى الفرقة الأولى للأبحاث التابعة للحرس الوطني .

وتعبّر الشركة بهذه المناسبة عن شديد استغرابها وعن مفاجأتها من تصريحات الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ما يتعلق برأيه في الشكوى المذكورة أعلاه حيث أنه يفترض أن لا يعرف محتواها طالما لم يتم سماعه من فرقة الحرس الوطني.

وفي كافة الأحوال والحالات ستواصل شركة ” VIVAN ” ومثلما فعلت دائما اللجوء إلى المؤسسات القضائية المختصّة للدفاع عن مصالحها مع الاحتفاظ بحقّها الكامل في إنارة الرأي العام عندما تقتضي الحاجة أن تقوم بذلك في الوقت المناسب .

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