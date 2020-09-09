ميسي يخوض تدريبات برشلونة بمعنويات مرتفعة بعد زوال فكرة الرحيل

خاض ليونيل ميسي التدريبات مع زملائه في برشلونة اليوم الأربعاء استعدادا للموسم الجديد من بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم بعد ان فشلت محاولة الرحيل عن النادي الشهر الماضي.

وظهر هداف برشلونة التاريخي خلال التدريب منشرحا برفقة اللاعبين تحت الأمطار في مقر التدريبات تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان.

واستأنف ميسي، الذي يحتفظ بشارة القيادة رغم الإفصاح بشكل علني عن رغبته في المغادرة وهجومه على رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، التدريبات مع فريقه يوم الاثنين عقب الامتناع عن التدريب بضعة أيام لرغبته في الرحيل.

وأعلن اللاعب الأرجنتيني يوم الجمعة الماضي أنه سيستمر مع برشلونة هذا الموسم لأنه لا يود أن يتحدى ناديه أمام المحاكم بسبب نزاع حول الشرط الجزائي بعد أن طلب الرحيل مجانا.

ويغيب برشلونة عن أول أسبوعين في البطولة بسبب مشاركته في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا وخروجه المهين أمام بايرن ميونيخ 8-2 الشهر الماضي.

ويلتقي فريق المدرب كومان مع جيمناستيك دي تاراجونا يوم السبت في لقاء ودي ومع جيرونا يوم الأربعاء المقبل قبل خوض أول لقاء في الدوري أمام فياريال يوم 27 سبتمبر .