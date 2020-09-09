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الكاف: تسجيل 09 إصابات محليّة جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع 14 تحليلا

2020/09/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت، اليوم الأربعاء ولاية الكاف، 09 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع 14 تحليلا لعينات تم أخذها يوم 07 سبتمبر الجاري، وذلك وفق تقرير الادارة الجهوية للصحة الخاص بتحيين الوضع الوبائي بالجهة.

وجاء في التقرير، أنه تم ايضا تسجيل 03 حالات نشيطة في اطار متابعة حالات محلية سابقة، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس بالجهة منذ 14 أوت الماضي الى غاية اليوم الى 266 حالة، شفي منهم 51.

ويبلغ عدد الأشخاص الذين لازالون يحملون الفيروس 206 أشخاص، 195 منهم بمدينة الكاف، و06 بمدينة السرس، و02 حالات بساقية سيدي يوسف، وحالة واحدة بكل من الدهماني وتاجريون والطويرف.

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