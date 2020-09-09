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جندوبة: أعوان الحماية والحرس الوطني يتابعون لليوم الثاني على التوالي البحث على طفلة جرفتها مياه الامطار

2020/09/09 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

تواصل فرق الحماية المدنية والحرس الوطني وعدد من المواطنين المتطوعين بجندوبة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، عمليات البحث عن طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، كانت قد جرفتها مياه الأمطار التي تهاطلت بكثافة يوم أمس الثلاثاء بدوار الرجايبية من عمادة فجّ حسين معتمدية غار الدماء.
ووفق ما ذكره رئيس اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة لـ(وات)، فإن المنطقة التي فقدت فيها الطفلة تعرف بتعدد مجاريها المائية وانحداراتها الحادة المرتبطة بوادي مجردة.
يذكر أن الطفلة المفقودة، كانت خرجت برفقة شقيقها لرعي الأغنام غير بعيد عن مكان سكناهما، قبل ان تفاجئهما أمطار إعصارية شهدتها المنطقة، وذلك وفق ما ذكره عدد من شهود عيان لـ(وات).

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