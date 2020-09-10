الكاف: فلاحون ينفذون مسيرة احتجاجية تنديدا بسياسة “تهميش القطاع”



نظم الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف، اليوم الخميس، مسيرة احتجاجية جابت مدينة الكاف تنديدا ب”تهميش القطاع وسياسة المماطلة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة تجاه القطاع الفلاحي وعدم اسجابتها لمطالب المهنيين”، وفق تعبير عدد منهم ل(وات) .

ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تطالب بتوفير خاصة مستلزمات الموسم الفلاحي من بذور وأسمدة ونشر قائمة المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية وجبر اضرار الفلاحين المتضررين عبر تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية الذي يساهم في تمويله الفلاحون انفسهم، وعبروا عن حالة الغضب التي تسود كل المهنيين والرفض للسياسة التي وصفت ب”الممنهجة لضرب القطاع الاستراتيجي والحيوي في البلاد” على حد تعبيرهم.

وجابت المسيرة شوارع مدينة الكاف، وتوقفت امام مقر الفرع الجهوي للبنك الفلاحي، قبل التحول امام مقر الولاية اين عبر المشاركون عن تذمرهم من “سياسة المماطلة والتسويف للحكومات المتعاقبة للدولة”، وفق تعبيرهم