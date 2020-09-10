سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية للمطالبة بتركيز مخبر تحاليل خاص ب”الكوفيد 19″ في الجهة

نفذ عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني بولاية سيدي بوزيد، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر الادارة الجهوية للصحة للمطالبة بتركيز مخبر تحاليل طبية خاص ب”الكوفيد 19″.

وبين كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد محمد الأزهر القمودي في تصريح ل(وات)، أن الوقفة الاحتجاجية نفذت بدعوة من المجتمع المدني وعدد من المنظمات للمطالبة بتركيز مخبر تحاليل طبية خاص ب”الكوفيد-19″ لتسهيل عملية اجراء التحاليل وخاصة الحصول على النتائج في وقت قصير.

وأكدت رئيسة الجمعية التونسية للمعلوماتية بسيدي بوزيد سماح عبد اللاوي ل(وات)، ان الوضع الوبائي بالجهة يتطلب تركيز مخبر تحاليل في ولاية سيدي بوزيد، خاصة مع ملاحظة بطء تلقي نتائج التحاليل يصل الى 6 أيام من الانتظار أو اعادة التحاليل بعد عدة أيام وهو مشكل كبير في ظل ارتفاع عدد المصابين بالجهة وخاصة في معتمدية السبالة.