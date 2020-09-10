الداخليّة : القبض على 4 أشخاص تعمدوا تنزيل تدوينات يمجدون فيها عملية أكّوده الإرهابية

تمّ إلقاء القبض على 4 أشخاص من بينهم إمرأة تعمدوا تنزيل تدوينات بحسابهم الخاص عبر شبكة التواصل الاجتماعي يمجدون فيها العملية الإرهابية التي جدت مؤخرا بمعتمدية أكودة من ولاية سوسة ويتشفون فيها بالأمنيين من شهداء وجرحى.

واضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس بأنّ فرق الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بكل من النفيضة من ولاية سوسة وبنزرت وجبنيانة من ولاية صفاقس قد باشرت قضايا عدلية في شأنهم موضوعها “تمجيد عملية إرهابية” و”الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم” .

ولفتت الداخليّة إلى أنّه تمّ الإذن بإتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم بعد مراجعة النيابة العمومية .