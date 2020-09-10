Ooredoo تمكن حرفائها من شراء هواتفهم الذكية  بالتقسيط عبر الانترنت بالا شتراك مع الاتحاد الدولي للبنوك UIB

لأوّل مرّة في تونس، تقدّم Ooredoo بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي الإتحاد الدولي للبنوك UIB، تجربة رقمية جديدة وفريدة تتمثل في شراء هاتف ذكي عبر الإنترنت عن طريق ضرق خاص به « Crédit Smartphone » .

وبفضل هذه الخدمة الجديدة، سيتمكن الحرفاء التابعين لكلا المؤسستين، من تسديد دفعات لشراء هاتف ذكي انطلاقا من 300 دينار. كما يمكنهم تقسيط الدفع على مدى فترات يمكن أن تصل إلى 24 شهرًا، ودون ضرورة تقديم دفعات مسبقة.

من خلال هذه الخدمة تمكّن Ooredoo حرفائها من الحصول على أحدث الهواتف الذكية مع تجربة تسوّق رقمية، مع شروط دفع مناسبة.

وللاستفادة من هذه الخدمة، بإمكان الحريف أن يختار الهاتف الذكي الذي يريده، وأن يطلب عرض السعر على موقع Ooredoo عبر الإنترنت. بعد ذلك، كل ما عليه فعله هو تقديم عرض الأسعار الخاص به إلى أحد فروع الاتحاد الدولي للبنوك (UIB) القريبة، مع ملف طلب ضرق الخاص به. ( للحصول على جميع التفاصيل، يرجى زيارة الموقع http://www.ooredoo.tn/boutique-en-ligne/achat-par-facilite_83 )

وتتماشى باقات الهواتف الذكية هذه بشكل مثالي مع عرض Tedallel الرقمي، المتاح من خلال تطبيق My Ooredoo وعبر الرمز #*140 والذي يسمح للمشتركين باختيارالباقات المناسبة و التي تلبي احتياجاتهم.