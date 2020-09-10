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عاجل: بسبب التقلبات الجوية..ادارة المرور تحذر..

2020/09/10 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تحسبا للتقلبات الجوية المنتظرة خلال الفترة القادمة وإمكانية تهاطل كميات كبيرة من الأمطار تدعو، إدارتي شرطة المرور وحرس المرور بوزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى التعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة واحترام مسافة الأمان وعدم المجازفة بالتوغل في أماكن تراكم المياه والتحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان.
هذا وتضع وزارة الداخلية كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه مستعملي الطريق ويمكنهم الاتصال عند الضرورة على الأرقام التالية:
إدارة شرطة المرور 71.343.201
شرطة النجدة 197
مكتب الإرشاد المرُوري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) 71.963.512 أو 71.960.448
الحرس الوطني 193
الحرس البحري 194
الرقم الأخضر 80101111

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