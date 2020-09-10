نصاف بن علية: 465 إصابة بفيروس كورونا

أوضحت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، المعلن اليوم الخميس والبالغ عددها 465 حالة إصابة، هو حصيلة التحاليل التي تم رفعها خلال الفترة الماضية وليس في يوم واحد.

وأفادت بن علية في تصريح مساء اليوم الخميس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن من بين هذه الحالات المسجلة، 240 حالة بولاية بن عروس، في علاقة بحلقة عدوى تم اكتشافها بأحد مصانع الجهة، في إطار التقصي النشيط الذي قامت به الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس، للعاملين بهذا المصنع وعائلاتهم.

وأضافت في هذا الصدد، أن هذه العينات قد وقع رفعها خلال الفترة المتراوحة بين 31 أوت و3 سبتمبر 2020، وقد تم إرسال هذه التحاليل إلى المخبر ليتم الحصول على النتائج بشكل تدريجي، لتكون الحصيلة الجملية لعدد الإصابات 350 إصابة لعملة ذلك المصنع من إجمالي حوالي 1200 تحليل مخبري.

وأكدت بن علية في تصريحها ل(وات)، أن أغلب المصابين قد تم التكفل بهم، وهم حاليا في طور المراقبة الصحية وفي حالة جيدة، في انتظار استئنافهم لعملهم، فور الإعلان عن سلامتهم التامة من الفيروس.