ديوان الحماية المدنية يدعو المواطنين إلى الحذر و اتباع جملة من التوصيات على إثر التقلبات المناخية

دعا الديوان الوطني للحماية المدنية، مساء اليوم الخميس، المواطنين إلى توخي الحذر وإتباع جملة من التوصيات وذلك على إثر التقلبات المناخية التي تشهدها تونس اليوم الخميس والمتوقع تواصلها خلال يوم غد الجمعة، وفقا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

وذكر ديوان الحماية المدنية في بلاغ له أن هذه التوصيات تتمثل في “عدم المجازفة بعبور مجاري الأودية ونقاط تجمع مياه الأمطار وتجنّب لمس الأعمدة الكهربائية، أثناء تهاطل الأمطار وبعدها، بالإضافة إلى تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية والمنفردة وأعمدة الكهرباء”.

كما جاء في البلاغ ذاته أن المواطنين مدعوون إلى “تجنب العمل أو الوقوف في المناطق المرتفعة وعلى أسطح المباني وقيد الإنشاء واحترام التوصيات المسداة من طرف السلطات والهياكل المختصة مباشرة أو عن طريق وسائل الإعلام”.

ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، من المنتظر أن يكون الوضع الجوي ملائما لنزول أمطار رعدية بالشمال والوسط والتي تكون مؤقتا غزيرة وبكميات هامة، خاصة بمناطق الشمال، مع هبوب رياح قوية وظهور الصواعق، أثناء ظهور السحب الرعدية.