المهدية : إنقاذ ثلاثة بحارة والبحث عن 7 آخرين تسربت مياه الأمطار إلى مركبهم

تعمل وحدات الحرس البحري في المهدية مدعومة بمروحية للجيش الوطني والوحدات العائمة بالمنستير، منذ صباح اليوم الجمعة، على تمشيط السواحل بحثا عن 7 بحارة مفقودين، وفق ما أكّده العميد حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي بسام الحرس الوطني في تصريح لــ(وات).

وأوضح الجبابلي أن مركب صيد على متنه 10 بحّارة طلبوا النجدة عند الساعة العاشرة و45 دقيقة من ليلة البارحة بعد تسرّب مياه الأمطار إلى مركبهم ليطلب الحرس البحري المساعدة من الجيش الوطني الذي أرسل مروحية لمعاضدة مجهودات البحث.

ولفت المتحدث أنه جرى إنقاذ قائد (رايس) المركب وبحارين اثنين من قبل مراكب صيد كانت في مكان الحادث فيما لا يزال العمل حثيثا للعثور على بقية طاقم المركب

المنكوب.

وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد أبلغ أن سرعة الرياح ستتراوح بين 20 و25 عقدة قد تصل 45 عقدة عند ظهور السحب فيما شهدت ولاية المهدية، ليلة الخميس، نزول أمطار قوية مصحوبة برياح.

وتجمع أهالي البحارة المنفقودين وعدد من المسؤولين الجهويين يتقدمهم والي المهدية بميناء الصيد البحري في انتظار ما ستسفر عنه عمليات البحث.

وبيّن الجبابلي، من جهة أخرى، أن مركبي صيد آخرين فقد الاتصال بهما على بعد13 ميلا شمال جزيرة قورية بالمسنتير لتعمل الخوافر البحرية بالجهة على تمشيط

المنطقة المشار إليها، مضيفا ولاحظ أن قوات الحرس البحري نجحت في معاودة الاتصال بالمركبين وتمّ التأكّد من أن جميع البحارة بصحة جيدة في انتظار إنقاذهم

وقد حدّد مكان وجودهم على بعد 20 ميلا شمال شرق جزيرة قورية.