الملعب التونسي يتعاقد مع الليبيين محمود الشلوي وابراهيم المصراطي

اعلن الملعب التونسي يوم الجمعة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عن تعاقده مع اللاعبين الدوليين الليبيين محمود الشلوي وابراهيم المصراطي.

ووقع محمود الشلوي (19 عاما) الذي يشغل مركز لاعب ارتكاز على عقد لمدة ثلاث سنوات بينما امضى المهاجم ابراهيم المصراطي (18 عاما) عقدا باربعة اعوام.

وكان رباعي فريق النخبة محمد علي السعيدي وامان الله بن حميدة ومحمد العكرمي وزكرياء القمودي وقعوا عقود احتراف لمدة 5 سنوات.

ويحل الملعب التونسي الذي يحتل المرتبة السادسة برصيد 33 نقطة بالتساوي مع اتحاد بنقردان ضيفا على نادي حمام الانف صاحب المركز قبل الاخير بمجموع 22 نقطة يوم الاحد في اطار الجولة السادسة والعشرين (الاخيرة) لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.