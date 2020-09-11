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الكاف: تسجيل 04 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 99 حالة

2020/09/11 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت، اليوم الجمعة ولاية الكاف، 04 إصابات محليّة جديدة بفيروس “كورونا”، وذلك بعد إجراء 32 تحليلا لعينات وقع رفعها في التاسع من سبتمبر الجاري، وفق ما جاء في آخر تحيين للحالة الوبائية بالجهة الصادر عن الادارة الجهوية للصحة، ليرتفع العدد الجملي للاصابات المسجلة منذ يوم 14 أوت الماضي، الى 286 إصابة.

في المقابل، أوضح المدير الجهوي للصحة، طارق الراجحي، في تصريح لـ(وات)، شفاء 99 شخصا، لينخفض عدد حاملي الفيروس بكامل أنحاء الولاية، الى 187 حالة منها 175 حالة بمدينة الكاف، فيما تبقى جميع الحالات الحاملة للفيروس مستقرة في باقي مناطق الجهة، التي سجلت فيها حالات إصابة محدودة بالفيروس.

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