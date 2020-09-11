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المنستير: حالة وفاة ثالثة و83 إصابة جديدة “بالكوفيد 19” منها 41 إصابة بمنزل نور و16 بقصر هلال

2020/09/11 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية المنستير، إلى غاية الساعة الثامنة صباحا من اليوم الجمعة، حسب إحصائيات الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا المستجد “الكوفيد 19″، و83 إصابة جديدة، ليرتفع مجموع الإصابات بالجهة إلى 457 حالة مؤكدة.

وارتفعت حالات الشفاء بالجهة إلى 74 حالة بعد تسجيل حالة جديدة، في حين مازالت هناك 380 حالة حاملة لفيروس “الكوفيد 19″، وفق إحصائيات الإدارة الجهوية للصحة.

وسجلت بلدية منزل نور 41 إصابة جديدة محلية، ليرتفع مجموع الحالات إلى 156 حالة مؤكدة، وفق ما أفاد به “وات”، اليوم، رئيس بلدية منزل نور، سامي الحاج عمر، موضحا أنّ الحالات كلّها محلية ولم يعد من الممكن حصر مصدرها. وقد تواصلت اليوم في منزل نور عمليات رفع العينات للتقصي النشيط لفيروس كورونا المستجد.

وتطورت حالات الإصابة ببلدية قصر هلال إلى 34 حالة بعد تسجيل 16 إصابة جديدة من المخالطين لحالات إيجابية، وذلك دون اعتبار للإصابات في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية، حسب ما صرح به رئيس بلدية قصر هلال، لزهر القابسي، ل”وات”.

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