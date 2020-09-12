“الصحة العالمية” تحذر وتدعو الى وقف تجربة لقاح مضاد لكورونا

اطلقت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، “جرس الإنذار”، بعد أن أوقفت شركة أسترازينيكا (AstraZeneca) تجربة لقاحها ضد فيروس كورونا لظهور أعراض حادة على أحد المرضى.

واستدركت في إفادة إعلامية من جنيف، مساء امس أن هذا الأمر ينبغي ألا يثبط عزيمة الباحثين، حسبما نقلت وسائل إعلام منها “شبكة أي بي سي نيوز” الأمريكية.

وقالت سواميناثان: “هذا جرس إنذار لإدراك أن هناك تقلبات في التطوير السريري، وأنه يجب علينا أن نكون مستعدين”.

وتابعت: “يجب أن لا نشعر بالإحباط.. هذه الأشياء تحدث”.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية لقاح AstraZeneca الذي يتم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية، أكثر لقاح واعد.

ومع ذلك، أوقفت الشركة المصنعة للقاح التجارب في مراحلها الأخيرة هذا الأسبوع بعد أن عانى أحد المشاركين في بريطانيا من أعراض عصبية حادة.

ووقّعت الحكومة الأسترالية الشهر الماضي اتفاقية مع شركة مقرها المملكة المتحدة لتأمين لقاح محتمل لفيروس كورونا إذا أثبتت التجارب نجاحها.

وكالة الأناضول