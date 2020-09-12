ولاية سوسة تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الجملي للإصابات الجملية إلى 481

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عاجل : تسجيل 12 اصابة جديدة اليوم ليصبح العدد الجملي للمصابين 142 اصابة بتطاوين

2020/09/12 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

ارتفع اليوم السبت عدد الاصابات بفيروس كورونا في ولاية تطاوين منذ ظهور هذه الجائحة الى 142 حالة منها 106
حالات بعد اعادة فتح الحدود في 27 جوان الماضي حسب ما افاد به المدير الجهوي للصحة الطيب شلوف مراسل (وات) في الجهة.
وأشار ذات المصدر الى ان 12 اصابة جديدة تم تاكيدها اليوم تتوزع الى 9 اصابات في معتمدية بني مهيرة ليرتفع فيها عدد الاصابات الى 24 وثلاث اصابات جديدة في
معتمدية غمراسن ليرتفع عدد الاصابات فيها الى 23 اصابة وجميعا لحالات مخالطة محلية.
وتبقى حالة اصابة وحيدة في قسم كوفيد -19 بصفاقس كما يبقى عدد حالات الشفاء في حدود 45 والوفايات في حدود ثلاث خلال الفترة الثانية من انتشار هذا المرض
حسب ذات المصدر .
هدية

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