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مدير عام الهياكل الصحية: “لم نتجاوز طاقة استيعاب أسرة الإنعاش المخصصة لمرضى كوفيد 19 ونعمل على تعزيز الموارد البشرية في المستشفيات العمومية”

2020/09/12 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

نفى مدير عام الهياكل الصحية بوزارة الصحة محمد مقداد، السبت، أن تكون تونس قد تجاوزت طاقة استيعاب أسرة الإنعاش المخصصة لمرضى كوفيد 19 أو بلغت مرحلة الاستغلال التام.
وقال مقداد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، “نحن بعيدون كل البعد عن امتلاء أسرة انعاش مرضى كوفيد حاليا” موضحا انه “إلى حدود الثامنة من مساء أمس الجمعة هناك 33 سرير انعاش شاغر من بين 150 سرير انعاش تم تخصيصها لمرضى كوفيد 19 من اجمالي 440 سرير انعاش متوفر بالمستشفيات التونسية”.

وأكد أن العمل جار من أجل تعزيز الموارد البشرية في المؤسسات الصحية العمومية، خاصة إثر تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية”.
وأشار إلى ان الوزارة بصدد مناقشة اتفاقية مع عمادة الأطباء ونقابة أطباء الممارسة الحرة، لتأمين حصص استمرار وعيادات خارجية مدفوعة الأجر، بالمستشفيات العمومية، من قبل أطباء داخليين أو حديثي التخرج أو ممارسين في القطاع الخاص وذلك لتعزيز الموارد البشرية بهذه المستشفيات.
كما ستقوم وزارة الصحة، حسب المتحدث، بابرام عقود عمل لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مع إطارات شبه طبية عاطلة عن العمل لتعويض النقص الحاصل حاليا.

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