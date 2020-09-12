عاجل: 53 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في سوسة وارتفاع عدد المصابين إلى 534 مصابا

قالت رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة، حفصية العذاري، أن ولاية سوسة، سجلت اليوم السبت، 53 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع العدد الجملي للإصابات المؤكدة بالفيروس الى 534 إصابة، موزعة الى 44 حالة عدوى مستوردة و290 حالة عدوى محليّة.

وأضافت العذاري، في تصريح أفادت به (وات)، أنّ حالات الشّفاء من فيروس “كورونا” المستجدّ بالجهة، ارتفعت إلى 53 حالة، فيما لا يزال 472 شخصا يحملون الفيروس، 26 منهم تم ايواؤهم بمراكز كوفيد بالمنستير والمهدية، ملاحظة أن دائرة الإصابات، اتسعت اليوم السبت لتشمل الإطارات الطبية وشبه الطبية بتسجيل 37 إصابة.

وتظل مدينة مساكن، وفق ذات المصدر، في طليعة مدن ولاية سوسة، التي سجّلت فيها أعلى نسبة إصابات بالفيروس وذلك بـ241 إصابة، بينما لم تسجّل مدينة هرقلة سوى إصابة واحدة، مضيفة أن العدد الأكبر من الإصابات تراوح بين معتمديات سوسة جوهرة وسوسة الرياض وحمام سوسة وأكودة، وذلك بين 65 و39 إصابة، لتتوزع باقي الإصابات على بقية المعتمديات بأعداد متفاوتة .

ويخضع بولاية سوسة، 19 مصابا للعلاج بالمؤسسات الاستشفائية، منهم 4 بأقسام الإنعاش، علما وأن الجهة سجلت 9 حالات وفاة منذ تاريخ فتح الحدود يوم 27 جوان الماضي.