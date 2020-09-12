سليانة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ببرقو

سجلت ولاية سليانة، مساء اليوم السبت، إصابة جديدة بفيروس كورونا بمعتمدية برقو، بعد ورود نتائج عدد من التحاليل رفعت مؤخرا لمخالطي إصابات مؤكدة بالمنطقة.

وأوضح المدير الجهوي للصحة بسليانة، عبد الوهاب الهرابي، في تصريح ل”وات”، أن الإصابة المؤكدة تخص مسنا من مخالطي ابنة المسنة (أصيلة الوسلاتية) التي قدمت مؤخرا إلى المدينة وثبت بعد وفاتها أنها مصابة بالفيروس.

من ناحيته، أفاد مدير المستشفى المحلي ببرقو، أنيس بوعلاق حميدة، بأن العينة الغيجابية تم رفعها يوم 2 سبتمبر الجاري، لافتا إلى أن 27 عينة تم رفعها بنفس التاريخ ببرقو، وردت سلبية، لافتا إلى أن المصاب يعاني من مرض مزمن، وتم إيواؤه بالمستشفى الجهوي بسليانة مؤخرا.

وذكر مدير المستشفى الجهوي بسليانة، عدنان بن بكري، من جانبه، أن المصاب مقيم بقسم كوفيد ـ19 وحالته مستقرة.

جدير بالإشارة أن عدد الإصابات بمعتمدية برقو ارتفع إلى 15 إصابة، من بينها 5 حالات شفاء.