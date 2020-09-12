عاجل: صدور نتائج تحاليل 21 عينة بالقصرين..

سجّلت ولاية القصرين، اليوم السبت، إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، بعد ورود نتائج تحاليل 21 عينة صدرت المساء اليوم، تم إرسالها أمس الجمعة، الى مخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، وفق كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة، منصف المحمدي.

وأوضح المحمدي، في تصريح لـ(وات)، أن هذه الإصابة تخص زوجة الصيدلي أصيل منطقة “القرعة الحمراء” بسبيطلة والعامل بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد، الذي تم إكتشاف إصابته الأسبوع المنقضي، علما وأن هذا المصاب قد نقل العدوى سابقا إلى والدته واثنين من أبنائه.

وبخصوص بقية العينات التي تم رفعها مؤخرا لمخبر التحاليل الجرثومية لتقصي فيروس “كورونا” بمستشفى الحسين بوزيان بقفصة ولم تصدر بعد، بسبب عطب طرأ على آلة التقصي والتي يتجاوز عددها الـ60 عينة، بيّن ذات المصدر، أنه تم إرسال عدد منها إلى مخبر التحاليل البيولوجية بالمستشفى الجامعي إبن الجزار بالقيروان، فيما سيتم إعادة بعض العينات.