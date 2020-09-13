بن عروس: حالة وفاة جديدة لمصاب بفيروس “كورونا” المستجد و79 تحليلا إيجابيا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس، اليوم الأحد، في تحيينها الدوري للوضع الوبائي بالجهة، عن تسجيل وفاة جديدة لأحد المصابين بفيروس “كورونا” المستجد ، و79 تحليلا إيجابيا.

وقال مدير إدارة الصحة الوقائية الدكتور فتحي اللطيف، مساء اليوم، إن المتوفى شيخ أصيل مدينة رادس تجاوز العقد السابع من العمر، ويقيم منذ فترة بمركز الإسعاف الطبي الاستعجالي بمنفلوري بعد تدهور حالته الصحية.

أما التحاليل الإيجابية الجديدة، فتوزعت على 43 حالة أفقية جديدة عن طريق عدوى محلية و36 حالة قديمة لا تزال حاملة للفيروس.

يذكر أن من بين الإصابات الجديدة المسجلة، 23 حالة عدوى تم اكتشافها ضمن حلقات مرتبطة بإقامة حفل زفاف في مدينة المحمدية نهاية الأسبوع الماضي.

وبصدور هذه النتائج المحيّنة، يكون عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بولاية بن عروس قد بلغ 450 إصابة، منذ فتح الحدود، يوم 27 جوان الماضي، إلى غاية يوم أمس السبت، تماثل منهم للشفاء 33 حالة وتوفي 5 أشخاص فيما تقيم 5 حالات بالمستشفيات.