باجة : تسجيل 19 حالة اصابة بكورونا بباجة منها اصابتان لمواطنيين من غينيا فى حصيلة تعد الاعلى في الجهة

سجّلت ولاية باجة اليوم الاحد إصابة 19 شخصا بفيروس كورونا المستجد فى حصيلة تعد الاعلى منذ اكتشاف الوباء في الجهة منها اصابتان لشخصين من غينيا يخضعان للحجر الصحي الاجباري بعد ان اجتازا الحدود خلسة ليصل عدد الحالات الايجابية بباجة الى 32 شخصا .

وقد اكد ناجي العطواني مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بباجة لـــ(وات) ان الاصابات سجّلت بعد حضور أشخاص لمأتم واعراس في ولايتي تونس وببنزرت اضافة الى زيارة مريضة لمؤسسة صحية في جندوبة ثم مكوثها في نفزة

واكد انه تم رفع 21 عيّنة للاطار الطبى وشبه الطبي بمستشفي نفزة كما انطلقت عمليات تحديد مخالطي المرضى وترحيلهم إلى مراكز الحجر الصحي في المنستير والمهدية كما يواصل 12 مواطنا من دول افريقية اجتازوا الحدود ا خلسة الاقامة بالحجر الصحي بمدينة في باجة.