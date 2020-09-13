تطاوين : منع زيارات المرضى في المستشفى الجهوي حيث توفي رجل يشتبه باصابته بفيروس كورونا

أكّد الناظر العام للمستشفى الجهوي بتطاوين فتحي بوكريع مساء اليوم الاحد وفاة رجل في السبعينات من عمره اصيل معتمدية غمراسن يشتبه في اصابته بفيروس كورونا في انتظار نتائج تحليله هذه الليله او غدا للسماح بدفنه وفق البروتوكول الصحي او على الطريقية العادية .

كما اكد ذات المصدر في اتصال هاتفي مع مراسل(وات) في الجهة ان ادارة المستشفى قرّرت في اطار التوقي من العدوى منع جميع الزيارات للمرضى المقيمين في المستشفى بداية من اليوم الاحد، مضيفا أنه لم يصب احد في المستشفى بهذا الفيروس الى حد اليوم و ذلك بالحرص الشديد على اخذ كل الاحتياطات من العدوى لا سيما في صفوف اعوان الصحة والاطباء العاملين فيه.

وافاد بوكريع انه تم اليوم تسجيل اصابة جديدة لسائق تاكسي في مدينة تطاوين بفيروس كورونا وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات بهذه الجائحة في الجهة الى 107 حالات بعد اعادة فتح الحدود يوم 27 جوان الماضي و 143 من ظهور هذه الجائحة في بلادنا.

هدية .