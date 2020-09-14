إحباط 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة بصفاقس والقبض على 30 شخصا..

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بجبنيانة من ولاية صفاقس، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، من القبض على 13 شخصا تتراوح اعمارهم بين 19 و33 سنة، قاطنين بالقصرين وقابس وصفاقس، كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات إجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا.

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنه بإحالة الموقوفين على فرقة الأبحاث والتفتيش بجبنيانة واستشارة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

كما ضبطت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بجبنيانة، أمس الأحد، 3 أشخاص يحملون جنسية دولة إفريقية، كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا، وفق ما جاء في البلاغ ذاته، مضيفة أنه بإحالتهم على فرقة الأبحاث والتفتيش بالمكان واستشارة النيابة العمومية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

أما بجهة الصخيرة من ولاية صفاقس، فقد ألقت وحدات منطقة الحرس الوطني بالمحرس، القبض أمس الأحد، على 14 شخصا تتراوح اعمارهم بين 18 و 41 سنة، قاطنين بولايات تطاوين والقيروان وقابس، من بينهم شخص مُفتش عنه من أجل قضايا حق عام، كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات إجتياز الحدود البحرية خلسة.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغها، بأنه تم حجز مبلغ مالي من العملة التونسية والأجنبية بحوزة الموقوفين، مضيفة أنه بإحالتهم على فرقة الأبحاث والتفتيش بالمحرس واستشارة النيابة العمومية، أذنت بمباشرة قضية عدلية في الغرض واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.