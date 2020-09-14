القصرين: اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس “كورونا” تقر تأجيل العودة المدرسية بمنطقتي سيدي محمد والوساعية

أقرت اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس “كورونا” بولاية القصرين، مساء اليوم الاثنين، جملة من الإجراءات للتوقي من انتشار عدوى هذا الوباء، تزامنا مع العودة المدرسية، وذلك بناء على حالات الإصابة التي تم تسجيلها مؤخرا في مختلف مناطق الجهة، وخاصة معتمديات تالة وسبيطلة وجدليان.

وتمثلت هذه الاجراءات، وفق بلاغ صادر في الغرض، في تأجيل العودة المدرسية بمنطقتي سيدي محمد من معتمدية تالة والوساعية من معتمدية سبيطلة (ابتدائي وإعدادي وثانوي) إلى حين صدور نتائج التحاليل المرفوعة من قبل الإادارة الجهوية للصحة.

أما في يخص معتمدية جدليان، فسيتم اتخاذ القرار المناسب بعد صدور نتيجة التحاليل المخبرية الخاصة بالمنطقة هذه الليلة، حسب ذات البلاغ.

جدير بالذكر أن جهة القصرين سجلت مساء الأحد المنقضي إصابة مواطن أصيل منطقة الوساعية (قدم مؤخرا من ولاية سوسة، مقر إقامته) وظهرت عليه علامات المرض. كما سجلت منطقة سيدي محمد بتالة حضور عدد من المواطنين أصيلي الجهة (قدموا من تونس العاصمة، مقر إقامتهم) جنازة بالمنطقة، من بينهم مواطن ثبتت لاحقا إصابته بفيروس “كورونا”، وفق ما أفاد به “وات”، المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني.