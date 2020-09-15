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5 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” في زغوان

2020/09/15 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا بزغوان واحدة منها لإطار شبه طبي تعمل بمؤسسة صحية بتونس والبقية من مخالطي عامل بمصنع كائن بالمنطقة الصناعية بالزريبة كان بدوره قد تلقى العدوى من شاب عاد مؤخرا من فرنسا.

وحسب أكد المدير الجهوي للصحة بزغوان، الدكتور سهيل بالي في تصريح اليوم لجوهرة أف أم ان اثنين من بين الحالات الأربع المذكورة يعملان بمصنع الزريبة ليرتفع بذلك عدد الحالات المصابة بالفيروس داخل هذه المؤسسة إلى 3 حالات، أما المُصابين الآخرين فهما من أفراد عائلة الشاب المصاب.

وبلغ العدد الجملي للمصابين بفيروس كورونا بولاية زغوان إلى حدّ اليوم 48 حالة.

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