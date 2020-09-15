المهدية : تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا وحالتي شفاء

كشفت نتائج التحاليل المخبرية، الصادرة أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد بمدينة المهدية، وفق ما أكّده سمير لحول مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة في تصريح لـ(وات).

وأوضح لحول أن الإصابة الأولى انتقلت إلى أحد الأشخاص عن طريق المخالطة والثانية لمواطنة أجرت تحليلا مخبريا تحضيرا لعودتها إلى بلد الإقامة بأوروبا مبينا أن الإصابتان محليتين، مضيفا أن الجهة سجّلت، أيضا، حالتي شفاء وهو ما يرفع عدد حالات الشفاء الجملية إلى 65 حالة من جملة 102 إصابة سجلت منذ 8 مارس 2020 تاريخ ظهور أول حالة .

ويتابع 35 فردا العلاج والإحاطة الطبية اثنين منهما بمركز كوفيد بالمهدية والبقية في إطار الحجر الصحي المنزلي فيما عرفت الجهة منذ ظهور الجائحة وفاة شخصين بفيروس كورونا.

وسجلت المهدية، منذ 27 جوان 2020 تاريخ فتح الحدود التونسية، ثلاث بؤر عائلية الأولى بمعتمدية البرادعة (10 مصابين) والثانية بمعتمدية الشابة (5 أفراد) والثالثة بمعتمدية الجم (3 أشخاص).

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