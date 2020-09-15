زغوان: تسجيل إصابة جديدة بفيروس “كورونا” لدى مسن، وحالته الصحية حرجة

أفاد سهيل بالي، المدير الجهوي للصحة بزغوان، في تصريح لـ”وات” اليوم الثلاثاء، بأنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لدى مواطن يبلغ من العمر 84 سنة، أصيل مدينة زغوان، قدم من مدينة سوسة، وهو يعاني من مرض خبيث منذ أشهر.

وأوضح بالي أن هذا المواطن خضع يوم السبت الماضي إلى تحليل مخبري من طرف المصالح الصحية بسوسة، تأكد من خلاله أن المعني بالأمر حامل للفيروس، فتم إعلام مصالح الصحة بزغوان، لتتحول إثر ذلك طبيبة مختصة بالمستشفى الجهوي، إلى منزل المريض، وبعد الكشف عنه تبين أن حالته حرجة وغير قابلة لجراحة أو علاج خصوصي.

وأضاف أن وضعية هذا المسن الصحية رجحت إقرار الإبقاء عليه بمنزله، وإخضاعه للحجر الإجباري الذاتي، مع رفع عينات لأفراد عائلته وأقاربه والمخالطين له لاجراء التحاليل المخبرية للتأكد من حالتهم الصحية، وإلزامهم بالحجر إلى حين صدور نتائج التحاليل، حسب ذكره.