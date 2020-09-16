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جندوبة : تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس الكورونا

2020/09/16 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة العمومية بجندوبة اليوم الأربعاء عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس الكورونا.

وتوزعت الإصابات الجديدة التي أفرزتها نتائج تحاليل 115 عينة بين معتمديات جندوبة وطبرقة وغار الدماء وذلك وفق عدّ تنازلي 17 و7 و1 .

ووفق المدير الجهوي لصحة بجندوبة محمد رويس فقد ارتفع عدد الإصابات المسجلة بولاية جندوبة منذ 12 افريل المنقضي الى 139 إصابة محلية باستثناء الإصابات الوافدة والتي تمّ إيوائها بمراكز الحجر الصحي الاجباري، مع تسجيل حالتي وفاة لرجل سبعيني يعاني أمراض مزمنة وامرأة في العقد الخامس من عمرها.

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