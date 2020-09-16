تسجيل أول حالة وفاة بفيروس “كورونا” في القصرين

سجلت ولاية القصرين اليوم الإربعاء أول حالة وفاة بفيروس “كورونا” لرجل يبلغ من العمر 59 عاما، توفي في مستشفى عبد الرحمان مامي بالعاصمة، وفق ما افاد به المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني (وات).

وبين الشعباني أن المتوفى أصيل منطقة سيدي محمد بتالة تنقل منذ أسبوعين لزيارة إبنه بالمروج وعند ظهور علامات المرض عليه (ضيق تنفس)، تم نقله إلى مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة اين تاكدت اصابته بالفيروس بعد اجراء التحاليل اللازمة

ومن جهته، أوضح معتمد تالة جوهر شعباني في تصريح ل(وات) أن المتوفي كان يعاني من مرض القلب، وقال أنه جاري التنسيق مع عائلته لدفنه في إحدى مقابر العاصمة طبقا لتراتيب البروتوكول الصحي.