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عاجل: إصابة معلم بفيروس كورونا

2020/09/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أظهرت التحاليل المخبرية التي صدرت مساء أمس الثلاثاء بولاية المهدية، إصابة معلم يُدرّس بمدرسة الزواوين من منطقة الحكايمة الغربية بمعتمدية المهدية، بفيروس كورونا المستجد.

وحسب ما أكده مصدر مطلع من المندوبية الجهوية للتربية، لجوهرة أف أم بالجهة، فإن المربّي حضر الاجتماع الإخباري الذي ضم مدير المدرسة و9 اخرين من زملائه وذلك يوم 14 سبتمبر 2020، في تطبيق تام للبرتوكول الصحي .

وتم اليوم تعقيم المدرسة من طرف بلدية المكان، كما وقع التنسيق مع الادارة الجهوية للصحة بالمهدية لحصر المخالطين للمصاب ورفع عينات لهم.

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