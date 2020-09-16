الفرنسي كارتيرون في طريقه الي تدريب نادي التعاون

اتفقت إدارة نادي التعاون مبدئياً مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق الأول خلفاً للسعودي عبدالله عسيري.

وكان المدرب كارتيرون أبلغ إدارة النادي المصري برغبته في الرحيل مع دفع قيمة الشرط الجزائي والتي تبلغ نحو ربع مليون دولار.

وحاول مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور إقناع المدرب بالبقاء والاستمرار مع رفع راتبه السنوي بشكل يتناسب مع ما حققه أخيراً لكن الفرنسي رفض بشدة مفضلاً الرحيل.

وقاد كارتيرون الزمالك لتحقيق بطولتي السوبر الإفريقي والمصري مع الوصول إلى نصف نهائي رابطة ابطال إفريقيا في النسخة الحالية حتى الآن.

يذكر أن التعاون أقال البرتغالي فيتور كامبليوس مدربه السابق وكلف عسيري لقيادة الفريق الذي يستكمل حاليا مشاوره في رابطة أبطال آسيا بعد أن نجح في ضمان البقاء في الدرجة السعودية الممتازة.