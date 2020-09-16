عاجل: صدور نتائج تحاليل 36 اختبار كوفيد لأعوان الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة..

أكدت المديرة الجهوية للصحة بمنوبة، نبيلة قدور، أن 36 عونا وإطارا طبيا وشبه طبي خضعوا، الاثنين الماضي، لاختبارات الكوفيدـ19، قد “وردت نتيجة تحاليلهم جميعها سلبية، وأثبتت سلامتهم من العدوى”.

وأضافت، في تصريح الاربعاء، أن ثلاث حالات شفاء سجلت بالإدارة الجهوية للصحة من ضمن خمس حالات لأشخاص ثبتت إصابتهم بعد إخضاعهم للتحليل بتاريخ 04 سبتمبر الحالي، ليصبح عدد حالات الشفاء من العدوى بالجهة 56 حالة.

وأوضحت نبيلة قدور أن فرق رفع العينات المخبرية واصلت عملها بصفة ماراطونية، وقامت اليوم الاربعاء برفع أكثر من 90 عينة من محيط الإصابات الجديدة بالمرناقية ومحيط مدرسة الحرس الوطني بالمرناقية التي سجلت ست إصابات في صفوف أمنيين متربصين إلى حد اليوم، ثلاثة منهم من خارج الولاية، ومصنع بوادي الليل سجل إصابة مديره القاطن بولاية أريانة.

يذكر أن عدد الحالات الحاملة للفيروس في الجهة، بلغ اليوم الأربعاء 107 حالات، وبلغت الحالات الجملية بولاية منوبة منذ بداية الجائحة، 165 حالة، و56 حالة شفاء، وست حالات وفاة موزعة بين منوبة والمرناقية ودوار هيشر.