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الكاف/ حجز 2990 علبة سجائر مختلفة الأنواع بدون فواتير

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الكاف/ حجز 2990 علبة سجائر مختلفة الأنواع بدون فواتير

2020/09/17 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في إطار التصدّي لظاهرة الإحتكار والترفيع في الأسعار، وعلى إثر توفّر معلومات لدى الوحدات التّابعة لمركز الأمن الوطني بالسّرس ولاية الكاف يوم 16 سبتمبر 2020 مفادها تعمّد أحد الأشخاص (45 سنة قاطن الجهة صاحب محلّ لبيع الفواكه الجافة) التّجارة في السّجائر بطريقة غير قانونيّة.

بإيلاء الموضوع الأهمّية اللاّزمة وبعد نصب كمين مُحكم تمّ ضبط المظنون فيه بصدد إدخال كمّية هامّة من السّجائر لمحلّه قدّرت بـ 2990 عُلبة مختلفة الأنواع بدون فواتير.

بمراجعة النيابة العمُوميّة، أذنت باتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

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