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إحباط عمليتين متماثلتين لتهريب الهيروين في محطة البضائع بمطار تونس قرطاج

2020/09/17 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

حجزت مصالح الديوانة بمحطة البضائع، بمطار تونس قرطاج، أمس الأربعاء، 335 غراما من مخدّر الهيروين، مخفيّة أسفل مجموعة من النعال، داخل طرد مُرسل إلى شخص في تونس.

وأكدت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ أصدرته مساء اليوم الخميس، كشف عناصر الشبكة المتورطة في هذه القضية وإحالتهم على العدالة، بالتنسيق في الابان، مع المصالح الأمنية المختصة.

كما أشار البلاغ إلى إحباط مصالح الديوانة، بمحطة البضائع بمطار تونس قرطاج، السبت الفارط، لعملية تهريب أخرى مماثلة، ل331 غراما من الهيروين، كانت مخفية داخل طرد يحتوي على نعال موردة من الخارج، وضبط طرفين مورّطين في هذه القضية.

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